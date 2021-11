Millionudgifter til nye forvaltninger: Derfor får Odense både miljø-og sundhedsrådmand

Nye forvaltninger

Som en del af konstitueringsaftalen oprettes to nye forvaltninger i Odense; en sundhedsforvaltning og en miljøforvaltning. Ideen om at kigge på organiseringen af de to områder er ikke ny, siger borgmesteren.

- I vores klimaaftale har vi erkendelse af, at det er et stort, bredt og komplekst område, og derfor har vi bedt den kommunale forvaltning om at gennemtjekke vores organisering, fordi vi kunne se, vi kunne blive nødt til at ændre på den.

- Det samme på sundhedsområdet. I vores budget har vi skrevet ind, at vi skal kigge på sundhedsområdet, hvor vi står over for nogle opgaver, vi ikke helt synes, vi er organiseret i med vores nuværende form. Så ideen er ikke ny, men farten og tempoet i det kom jo selvfølgelig i kraft af, at der var en god politisk vilje til at gøre det færdigt.

Hvad håber du, at det her kommer til at betyde for de to områder i Odense?

- Ambitionener helt klart, at ved at vi ruster op både politisk og organisatorisk, så kan vi hurtigere og mere sikkert nå vores ambition om at blive klimaneutrale allerede i 2030.