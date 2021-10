Min mening: - De oplevelser jeg fik på "Jacobslumsvej" skal vi bekæmpe

Og her gik vi ikke op i, om Michaels mor ikke havde arbejde, eller at Pers far var ansat på Dalum Papirfabrik, ligesom status for de mange af de andres forældre ikke var vigtigt. Vi var jo bare børn uden bekymringer.

Så kom skoletiden og her fandt vi hurtigt ud af, at os fra Jacob Hansensvej var de børn, som andre ikke ville lege med. Et ord, som altid har printet sig fast i mit baghoved og hukommelse, og som jeg husker den dag i dag, som en voksen mand, var, at andre børn tit sagde til os: "I kommer jo bare fra "Jacobslumsvej"."

"Jacobslumsvej" var ikke bare et simpelt ord. Dette var også et stempel på vores pande, som fik os børn fra Jacob Hansens Vej til at føle os anderledes og måske også mindre værd end de andre børn fra de pænere, omkringliggende kvarterer.