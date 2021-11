Min mening: Minimumsnormeringer og færre elever i klassen

Af Per Nansted, kandidat for KristenDemokraterne, Odense

En god barndom varer hele livet, derfor skal der være mulighed for selv at passe egne mindreårige børn mod et kommunalt tilskud på kr. 7.000 pr. barn.



Minimumsnormeringer efter BUPL’s anbefalinger indføres i daginstitutioner, og der må højest være 24 elever i en skoleklasse. Kortere skoledage nu. Muligheden for lektionsnedsættelse skal bruges fuldt ud.

Specialskoletilbuddet skal udbygges

Bevar skoler, fritidstilbud, kollektiv trafik samt ældrecentre i forstæder og landsbyer.

DET GRØNNE ODENSE

Når rejsende kommer til Odense, siger de ofte, at det er som at komme til en stor park. Dette image skal vi fastholde. Kommunens store åsystemer og mange parker og grønne lommer fungerer som rekreative områder. Disse må ikke ofres som følge af en markant byudvidelse.

Grøn-Blå aktiv ferie boomer herhjemme og i udlandet. Odense bør gå foran og tilbyde pakkerejser med cykler, kanoer og kajakker, som en del af en samlet ferieoplevelse.

Mådehold, genbrug og naturbeskyttelse skal være en rød tråd, der går igen i kommunens institutioner og erhvervslivet, både i den daglige drift og i strukturen i børnehave og skole.

FAMILIENS ODENSE

Børnene laver I selv. Om de så skal gå i offentlig eller privat dagpleje/børnehave, eller om I selv foretrækker at passe dem, mod et tilskud på kr. 7.000, er helt op til jer.

Pengene følger borgeren er et princip, der dækker hele livet.

Valget er jeres: Om I vælger offentlig eller privat børnehave, skole, sygehus eller ældrecenter er op til jer selv. Om I vælger at gøre det selv eller lade pårørende gøre det for dig, er det altid med 85 % af den kommunale udgift som tilskud.

Forebyggelse er billigere end behandling

Knager samlivet gevaldigt i fugerne, skal der tilbydes samlivshjælp, når der er børn under 12 år involveret.

Alle former for misbrug slider på den pågældende og dennes familie.

Relevant behandling skal derfor tilbydes akut.