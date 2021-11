Min mening: Nej til mere end 24 elever pr. klasse i folkeskolen

Jeg mener, at folkeskolen skal imødekomme alle der kan rumme den og ønsker at modtage læring, og derfor er vi nødt til at sætte ind.

Vi skal justere på rammerne for folkeskolen, og klassekvotienten skal ned. Men vi skal også kigge på indholdet. Jeg har gennem det seneste år talt med mange skoleledere, og alle uden undtagelse ønsker at blive bedre til at komme uden for egne rammer og blive bedre til at integrere undervisningen i det omkringliggende samfund. Det giver mulighed for at at tilbyde læring på alternative måder, og det kan være et stærkt værktøj eksempelvis overfor elever med særlige behov, som typisk bare har brug for at modtage læring på en anden måde.