Min mening: Odense skal have en forvaltning for kultur, idræt og foreninger

Kulturområdet, idræt og civilsamfundet bliver nedprioriteret og er næsten usynlig i den nuværende konstruktion i By- og kulturudvalget i Odense. Den fylder næsten ingenting på udvalgets dagsordner, som er domineret af emner som lokalplaner, bygninger, renovation, affaldssortering, de grønne områder osv. Det er ikke godt for et så vigtigt område af byens liv. Vi mener, at kulturen fortjener større fokus og det kan vi gøre ved at oprette et kulturudvalg, som udelukkende har kulturområdet som arbejdsfelt og kan bidrage til udvikling af Odense som en kulturby.

Kultur, idræt og civilsamfundet skal have deres selvstændige udvalg og ikke drukne i byggesager og lokalplaner. Odense skal være en by, hvor alle uanset økonomi har adgang til kulturelle tilbud. Ud over de etablerede kulturaktiviteter, skal vi støtte nye dmå initiativer og alternative kultur, kunst, musik, teater osv. og finde lokaler til dem. Det er bare en af de ting det nye udvalg skal finde en løsning på.