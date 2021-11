Min Mening Støt fremgangen for de fantastiske frivillige

De ihærdige igangsættere skal have nemt ved at finde egnede lokaler og søge midler til aktiviteterne, så de ikke drukner i bureaukrati-sumpen. Det kunne ske ved at ansætte frivillig-sekretærer, som kan hjælpe med og stå for nogle af de tungere administrative byrder for dem, der ønsker det. Og så skal vi ikke være bange for at ansætte indefra, når der er stor succes i en forening eller klub.

Hårdtslående dannelse

Her tænker jeg blandt andet på Vollsmose Boxing, der er rammen for, at unge drenge danner sunde venskaber, får gode rollemodeller, får disciplin (som også smitter af på skolearbejdet) og i det hele taget bliver dannede, samtidig med at de vinder det ene boksemesterskab efter det andet.