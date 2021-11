Min mening: Vi må ikke tabe vores ungdom til systemer og bureaukrati

Hvis man har et fysisk handicap, så er det ofte let for omverdenen at se. En kørestolsbruger skal have en rampe for at komme over en kantsten, mens at det psykiske handicap kommer ikke på samme måde med umiddelbare løsninger.

Vi ved, at pårørende og netværk kan være med til at skabe en afgørende forskel for mennesker med psykiske lidelser. Derfor skal vi styrke indsatsen ikke kun for det enkelte menneske, men også for netværk og pårørende.

Vi skal nedbryde de tabuer, der er forbundet med psykisk sygdom, og det kan kun ske gennem oplysning. Åbenhed og fri dialog er vejene frem til at undgå tabuer, ikke kun i klasselokalet, men også i samfundet generelt.