Mindeceremonier aflyses: - Coronavirus bør ikke forhindre os i at sige tak

2020 markerer 75 året for beskeden om Danmarks befrielse den 4. maj 1945. Den bliver dog ikke markeret som planlagt.

Blandt andet mindegudstjeneste, koncert og faneborg for at markere 75 året for Danmarks befrielse er blevet aflyst på grund af coronavirus, oplyser Erik Hansen fra 4. maj komiteen i Odense.

- Det er med stor beklagelse at måtte meddele, at alle vores planlagte mindeceremonier d. 4. maj aflyses. Årsagen er, som alle ved Corona-virussen, så det vil være umuligt at gennemføre mindeceremonierne på lovlig vis, skriver Erik Hansen i en mail til TV 2/Fyn.

Corona bør ikke forhindre os

Selvom de planlagte arrangementer er blevet aflyst, vil dagen stadig blive markeret. Dog med lidt mere afstand.

- Corona-virussen bør ikke forhindre os i, at vi siger en tak til dem, som gjorde Frihedsbudskabet muligt for 75 år siden. Æret være deres minde, skriver han i mailen.

4. Maj komiteen, der er ansvarlige for mindehøjtideligheden, kommer til at fejre frihedsdagen med en flagallé langs cykelstien i Ansgars Anlæg i Odense og opstille flag ved monumentet, hvor alle de allieredes flag indgår.

Desuden vil komiteen lægge en blomsterhilsen på de forskellige mindesteder, og de opfordrer andre til at gøre det samme.

Komitéens 25 års fødselsdag

75 året for befrielsen, var dog ikke det eneste, der skulle have været fejret den 4. maj. Også komitéens egen 25 års fødselsdag er blevet aflyst.

I stedet udgiver de et fødselsdagsskrift, som fortæller om de 25 år, komiteen har eksisteret. Desuden udgiver de en pin med komitéens logo, for at fejre deres 25 års fødselsdag.

