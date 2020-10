Minister-besøg: - Jeg er inspireret af fynske gartnerier

Mandag besøgte fødevareminister Mogens Jensen (S) et af de fynske gartnerier, der slap gennem coronakrisens første svære tid uden de store skrammer.

Besøget foregik på Gartneriet Thoruplund i det sydøstlige Odense.

Ministeren fortalte efterfølgende til TV 2 Fyn, at det var et inspirerende besøg.

- Jeg var særligt glad for at se, at selv om der var problemer i starten af coronaen, så er gartneribranchen på vej tilbage igen, sagde Mogens Jensen.

Det var faktisk kun ganske få gartnerier, der fik brug for den hjælpepakke, som blev iværksat. Henover sommeren vendte markedet nemlig, og det var nok til at indhente det forsømte.

- Det er jo vigtigt for en fødevareminister at komme ud og opleve der, hvor produktionen er.

- Og det har været en fornøjelse at besøge Thoruplund med den fremragende produktion de har af blomster, som jo er en stor eksportvare og er med til at tjene gode penge hjem til Danmark, sagde ministeren inden turen gik tilbage til Christiansborg.

