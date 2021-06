Minister godkender redningsplan for nedrivningstruet boligområde

Planen indebærer blandt andet, at andelen af almene familieboliger i området højst skal udgøre 40 procent i 2030.

Defineret som hård ghetto

En del af ministerens godkendelse indebærer, at Solbakken udvides med to tilstødende matrikler.



Frem mod 2030 vil man lave en række almene boliger om til ungdoms- og ældreboliger, så det samlede antal almene familieboliger ikke overstiger 40 procent.



For nylig indsendte boligselskaberne og Odense Kommune deres fælles udviklingsplan for området til Indenrigs- og boligministeriet, og der er glæde hos SF over, at der ikke skal rives almene boliger ned.

- Det har været afgørende for SF, at man hverken river boligerne ned eller frasælger almene familieboliger, og boligforeningerne også har sagt ja til udviklingsplanen, og det har de gjort, så der er opbakning herfra, og ministeren har sagt ja, så beboerne i Solbakken kan ånde lettet op, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

At boligområdet undgår nedrivninger, bliver også positivt modtaget blandt beboerne.

- Jeg lægger champagne på køl, og så åbner vi den den 16., når byrådet har behandlet sagen, siger beboernæstformand Birte Ottosen.