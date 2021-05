Minister om ulovlig borgmesterannonce: - Ingen bør være i tvivl om reglerne

Siden har kommunens egne jurister gransket sagen med et 11 sider langt notat. Her konstaterer de, at borgmesterens optræden ikke er inden for rammerne for, hvordan den kommunale forvaltning kan kommunikere.

Sagen får dog ingen konsekvenser for borgmesteren, fordi embedsmændene efterfølgende har taget skylden.

- Borgmesteren har alene været forelagt tekst, men ikke annoncen i sin helhed med billeder, lyder stadsdirektørens begrundelse for at frikende borgmesteren for ansvar.

Minister: - Reglerne er klare

Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, fordi Konservative i Odense har klaget til Ankestyrelsen. Men på det principielle plan bør ingen være i tvivl om reglerne på området, siger han.

- Forvaltningen må ikke yde bistand til borgmesterens partipolitiske aktiviteter, herunder valgkamp. I 2017 sendte den daværende økonomi- og indenrigsminister et omfattende brev ud til alle landets kommuner om de kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Det er et gennemgående budskab i denne vejledning, at den kommunale forvaltning skal agere partipolitisk neutral. Så den grundlæggende regel mener jeg ikke, at nogen bør være i tvivl om, siger ministeren.