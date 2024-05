Minister skyder ansvar videre efter asbest-billeder på OUH

TV 2 Fyn kunne for nyligt fortælle, at asbestholdige gulve i kælderen på OUH smuldrer og revner. Og det fik Dansk Folkepartis Nick Zimmermann til at rette et spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løhde (V).



”Synes ministeren, at det er sundhedsmæssigt ansvarligt at lade sundhedspersonalet på OUH arbejde på smuldrende gulve, der indeholder asbest, som ved eksponering kan forårsage ardannelse på lungerne, og hvis ministeren ikke synes dette er ansvarligt, hvilke initiativer vil der så blive taget for at rette op på det?”

Sundhedsminister Sophie Løhde havde dog ikke meget at sige til sagen og henviste til beskæftigelsesministeriet, som kunne referere regelsættet for håndtering og arbejde med asbest. Det lagde ministeren sig op ad, og henviste derudover til at ansvaret for bygninger på OUH hører under Region Syddanmark.

Her siger ledelsen hos OUH's afdeling for drift og service i forbindelse med historien, at man mener at have helt styr på arbejdet med asbest i kælderen, og at det dermed ingen fare udgør for ansatte eller patienter.