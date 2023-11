Minister-støtte til Josephine: kommuner skal ikke stramme regler for hjælpeordning

Unge handicappede skal fortsat have samme mulighed for at få en personlig hjælper (BPA) som tidligere. Også selvom de for eksempel ikke er i gang med en uddannelse eller andre aktiviteter.

Sådan var budsskabet onsdag fra social -og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) da hun i Folketingets spørgetid blev spurgt ind til det dalende antal BPA-bevillinger til unge under 24 år.

Nu er en skrivelse fra Social-og boligministeriet med præciseringer om BPA-ordningen på vej ud til kommunerne.

- Der er ikke sket nogen ændring. Vi har ikke fra Christiansborgs side indsnævret personkredsen i forhold til BPA-ordningen - heller ikke i forhold til alderen, sagde social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i Folketingssalen onsdag, som svar på spørgsmål fra SF´s Charlotte Broman Mølbæk.

Hverken job eller aktiviteter er afgørende

Den såkaldte BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) som kan gives til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et massivt hjælpebehov, kom i fokus i sidste uge.

TV 2 Fyn har fortalt om 21- årige muskelsvindramte Josephine Andersen, som to gange har fået afslag fra Odense kommune på at få en personlig hjælper.

En personlig hjælper som vil kunne erstatte de fire timers daglig sporadisk hjemmehjælp, hun får i dag og som ikke mindst ville give hende mulighed for at komme ud mere end de 15 timer om måneden, som hun kan i dag .

- Jeg vil bare så gerne bestemme over mit eget liv. Tage på besøg og til koncerter, rejse og få mig en hobby eller måske et lille fritidsjob, har Josephine Andersen fortalt til TV 2 Fyn.

Odense Kommune begrundede afslaget med, at Josephine Andersen er " førtidspensionist og ikke har planer om uddannelse og job" og at hun "på nuværende tidspunkt stort set ikke deltager i nogen af de aktiviteter, som hun giver udtryk for, at hun ønsker at deltage i".

Men den argumentation holder altså ikke i følge social- og boligministeren.

- Det er ikke en forudsætning for at få tildelt eller beholde en BPA, at borgere er i beskæftigelse eller under uddannelse eller i øvrigt har et højt aktivitetsniveau, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Håb for Josephine og BPA-ordningen

Dagens melding fra social - og boligministeren glæder Muskelsvindfonden



- Det giver håb for BPA- ordningens fremtid, som vi jo frygter, at kommunerne er godt på vej til at afvikle, siger Muskelsvindfondens politisk konsulent, Thomas Krog med henvisning til de seneste tre års tydelige fald i antallet af bevilligede BPA-ordninger.

Muskelsvindfonden håber også, at dagens minister-udmelding bliver bemærket hos Ankestyrelsen, hvor Josephine Andersens klage over Odense Kommunes afslag stadig venter på at blive afgjort.

- Jeg håber da, de lytter med i Ankelstyrelsen - det er i hvert fald et stor vink med vognstang, mener Thomas Krog.