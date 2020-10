Minister til ældste elever på skole i Odense: - Selvfølgelig må I have kærester

Efter flere sager om social kontrol og skillsmissekontrakter efter sharialov i Odense-bydelen Vollsmose besøgte udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) mandag bydelen og de ældste elever på H.C. Andersen Skolen.

Her slog ministeren fast, at eleverne - som alle andre i Danmark - har frihed til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, både nu og senere i livet.

- Hvis jeg besøger skolen om ti år og snakker med eleverne i de ældste klasser, vil jeg opleve unge piger i det danske samfund og unge danske muslimer, som er helt bevidste om, at selvfølgelig kan man have sex før ægteskab. Selvfølgelig kan man have kærester, siger Mattias Tesfaye.

- Selvfølgelig bestemmer man selv, hvornår man vil blive gift. Det er ikke noget, en imam bestemmer. Det er noget, man selv bestemmer, fastslår han.

Kvinde ville miste retten til sine børn

TV 2 Fyn fortalte i september, hvordan en kvinde fra Vollsmose blev skilt fra sin mand af en imam.

I den forbindelse blev der efter sharialov udarbejdet et dokument med en række betingelser for, at skilsmissen kunne gennemføres. Eksempelvis ville kvinden miste retten til sine børn, hvis hun blev gift med en anden mand.

Sådan noget må ikke ske i Danmark, siger ministeren.

- I resten af samfundet kan man godt være kærester, når man er 15-16 år. I resten af samfundet kan man godt have sex før ægteskabet. I resten af samfundet skal man ikke være bekymret for, om ens storebror opdager, at man har været i byen og kysset med en fyr. Vi er stadigvæk ikke i mål, siger Mattias Tesfaye.

Når Folketinget åbner tirsdag, vil regeringen præsentere et lovprogram, hvor der står, at man vil forbyde religiøse vielser for unge under 18 år. Derudover vil man skærpe straffen for folk, der fastholder andre i et ægteskab.