Minister vil redde særlig gruppe patienter fra bøder

Har man en bil, hvor det ikke er muligt at få eftermonteret et partikelfilter, kan man blive undtaget for reglen i tilfælde, hvor man har en aftale på et hospital. Men akutte patienter, der eksempelvis skal på skadestuen eller skal føde, risikerer altså en bøde.

Det fik i april Odense Kommune til at rette henvendelse til Miljøministeriet, skriver Ekstra Bladet ifølge Ritzau. Kommunen ønsker, at patienterne skal kunne undtages fra at betale bøden.

Henvendelsen har Magnus Heunicke ikke kendt til forud for Ekstra Bladets henvendelse, lyder det fra miljøministeren, der kalder det et reelt problem, at patienter flere steder i landet risikerer at få en bøde, hvis de kører til hospitalet i en ældre bil.

Miljøministeren vil nu undersøge problemet nærmere, og mandag skal han mødes med Tim Vermund Andersen (S), der er rådmand for klima og miljø i Odense Kommune.