Ministerium afviste kommunens tanker om nye forvaltninger

”Indenrigs- og Boligministeriet forventer derfor ikke, at en eventuel anmodning om dispensation vil blive imødekommet, idet ministeriet ikke efter lovgrundlaget har adgang hertil.”

- Vi har fået ret tydeligt svar. Det har jeg fuldstændig respekt for, og det er det, vi arbejder videre med, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Svaret betyder, at Odense Kommune nu skal oprette to særskilte forvaltninger med egne direktører og medarbejdere. Om det får konsekvenser for udgifterne til de nye forvaltninger, vil stadsdirektøren ikke svare på endnu.

- Det er for tidligt at sige noget konkret om udgifterne. Men min vurdering er, at der vil blive et mindre overhead, som vi så ikke kan dobbeltbruge. Altså for eksempel er vi nok nødt til at have to direktører i stedet for én, siger stadsdirektøren.

Flere forvaltninger i andre storbyer

I Aalborg og København er der allerede i dag syv forvaltninger, mens Aarhus har seks forvaltninger.

- Vi har fem forvaltninger i Odense i dag, og det har vi haft i 25 år. Vi er den smalleste af landets store kommuner, så der vil formentlig være en lille merudgift, når vi får syv forvaltninger. Min vurdering er, at de penge kan være givet godt ud, da fokus og den faglige sammenlægning, sparer penge andre steder og skaber bedre kvalitet, lyder det fra Stefan Birkebjerg Andersen.