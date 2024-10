Ministers kovending er godt nyt for Gitta Ravn

I slutningen af september blev der fundet en løsning for de enkelte tilfælde, hvor købere af nyudstykkede ejerboliger skulle betale grundskyld for et større areal, end de ejer.

En af dem, der fik glæde af det er fynske Gitta Ravn. Men kun for den skat, som hun havde betalt for meget i 2024. Nu er der dog kommet en løsning for den skat, som hun har betalt for meget i 2022 og 2023. Dengang var det kommunerne, som stod for opkrævningen.

- Reglerne skal ikke stå i vejen for, at kommunerne også får mulighed for at hjælpe borgerne, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Derfor vil jeg foreslå forligskredsen, at kommunerne får samme mulighed for at eftergive eller tilbagebetale grundskyld i de her helt særlige tilfælde i 2022 og 2023, lyder det videre.