Ministre skaber usikkerhed om zoo-åbning: - Vi er dødhamrende forvirrede

- Vi er dødhamrende forvirrede, fordi vi får forskellige beskeder hele tiden.

Det var den umiddelbare reaktion fra direktøren i Odense Zoo, da TV 2/Fyn onsdag aften kunne fortælle ham, at både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er betænkelige ved, at fire danske zoologiske haver planlægger at åbne igen 1. maj efter at have lukket ned grundet coronavirus.

Læs også Zoologiske haver må genåbne: - Det er næsten som juleaften

- På nuværende tidspunkt er det således sundhedsmyndighedernes vurdering, at det, af hensyn til at undgå ukontrolleret smittespredning, vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.

- Udmeldingerne de seneste dage bærer præg af en forventning om, at forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer, som også gælder inde i for eksempel en forlystelsespark, vil blive ophævet efter den 10. maj.

- Det er imidlertid for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, skriver Simon Kollerup i et svar til Ritzau.

Tirsdag fortalte de zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud, at de planlægger at åbne 1. maj.

- Snak nu sammen

En overrasket Bjarne Klausen fortæller til TV 2/Fyn, at Odense Zoo først læste om muligheden for genåbning på Rigspolitiets egen hjemmeside, og at de efterfølgende havde fået Rigspolitiets accept.

Odense Zoo har også været i dialog med Fyns Politi og de lokale myndigheder om, hvordan en åbning kan foregå, forklarer direktøren som derfor troede, at tilladelsen var klar nok.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har en anden opfattelse.

Læs også Hjælp på vej til dyrene i Odense Zoo

- Reglerne er fortsat de samme, og som Rigspolitiets også har oplyst, gælder forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer også i zoologiske haver og forlystelsesparker.

- Jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt foregriber, hvad der kommer til at ske i løbet maj måned, siger justitsministeren til Ritzau.

Det efterlader Bjarne Klausen noget uforstående.

- Nu synes jeg, at ministrene skal tage at få en samtale med Rigspolitiet – for vi gør det, som Rigspolitiet siger, at vi kan gøre, forklarer Bjarne Klausen, der altså også har fået ok fra Fyns Politi til at genåbne.

Derfor vil han nu hurtigst muligt rette en officiel henvendelse til de to ministre for at få en endelig afklaring.

Ændrede retningslinjer

Siden de to minstres udmelding først på aftene onsdag har Rigspolitiet ændret deres retningslinjer og anbefalinger.

Nu skriver politiet på deres hjemmeside, at det vil være "uhensigtsmæssigt at åbne zoologiske haver".

- På nuværende tidspunkt er det imidlertid sundhedsmyndighedernes vurdering, at det af hensyn til at undgå ukontrolleret smittespredning vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket, skriver Rigspolitiet.