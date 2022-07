Hvis man ikke har travlt med at følge med i Tour de France, eller hvis man bare er helt vild med sport, så kan man glæde sig over, at OB søndag spiller mod Randers FC.

20 spiller er udtaget til truppen, der skal spille i Randers, og blandt dem er Mohamed Kante, der ankom til klubben i sidste weekend.

Kampen bliver fløjtet i gang klokken 14, og herunder kan du følge den minut for minut.