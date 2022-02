Minut for minut: OB spiller uafgjort mod FC Midtjylland på hjemmebane

For første gang i år spiller OB kamp hjemme på Odense Stadion. Her skal de møde FC Midtjylland, der i øjeblikket ligger nummer to i Superligaen.

Til kampen vil alle OBs spillere være iført den såkaldte legendetrøje, der hylder afdøde OB-målmand Lars Høgh.

Lars Høgh nåede at spille 817 førsteholdskampe for fodboldklubben, inden han i december sidste år gik bort efter længere tids kræftsygdom.



Det er første gang, at et helt fodboldhold spiller i målmandstrøjer.

Kampen fløjtes i gang klokken 18.00, og du kan følgende den herunder.