Minut for minut: OB vinder over SønderjyskE på hjemmebane

Nicholas Mickelson og OB blev enige om et skifte fra norske Strømsgodset for et par uger siden, og i dagens kamp er den talentfulde back med i cheftræner Andreas Alms spillertrup.

Om Nicholas Mickelson starter inde vil man kunne se, når de to hold løber på banen klokken 19.00.

Begge hold har spillet syv kampe, og mens OB indtil videre har hentet syv point, har Sønderjyske hentet fem point.



Du kan følge opgøret via liveopdateringer her: