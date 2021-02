Misbrugt på Instagram: Falsk Lilleholt lokker telefonnumre ud af kvinder

En profil på det sociale medie Instagram udgiver sig for at være den fynske Venstre-profil Lars Christian Lilleholt.

Ved hjælp af Lars Christian Lilleholts navn og billede er det lykkedes den falske profil at overbevise flere om, at de kommunikerer med folketingspolitikeren.

Profilen har overbevist nogle om, at de medvirker i en konkurrence og skal oplyse deres telefonnummer. Nogle kvinder har den falske profil efterfølgende kontaktet. Profilen har også forsøgt at lokke bankoplysninger ud af en enkelt instragrambruger.

- Det har chokeret mig meget stærkt. Profilen har fået narret flere folk til at tro, det er mig, de skriver med. Det er dybt ubehageligt, fortæller Lars Christian Lilleholt til TV 2 Fyn.

Kopierer datterens studentertid

Den falske profil er oprettet for nyligt og har på sin egen side kun ét enkelt opslag.

- Folk har skrevet til mig hele natten. En dame har skrevet, at hun synes, det er utroligt ubehagelig, fortæller Venstre-politikeren.

Foto: Lars Christian Lilleholt

Den falske profil er privat, så ikke alle kan se det ene opslag, der er lagt op. Ifølge Lars Christian Lilleholt er profilens eneste opslag et billede af ham, hans kone og datter fra datterens studentertid i sommer.

Den ægte Lars Christian Lilleholt har omkring 600 følgere, mens den falske profil følger lige så mange. Med andre ord har den falske profil kopieret Lars Christian Lilleholts liste med følgere og kontaktet flere af dem i private beskeder.

Stjålet Lilleholts følgere

Ifølge Lars Christian Lilleholts politiske medarbejder Jakob Hartig er størstedelen af følgerne af den ægte profil personer, der i større eller mindre grad også har en relation til politikeren i virkeligheden.

- Det er ubehageligt at vide, at vedkommende har taget min identitet på det sociale medie. Det er stærkt intimiderende. Det er at gå tæt på, siger Lars Christian Lilleholt.

Den falske instagramprofil er blevet anmeldt af Venstres Landsorganisation, ligesom Lars Christian Lilleholt opfordrer sine følgere til at anmelde profilen.

Den falske profil hedder lars_chrr_lilleholt, mens den ægte profil hedder lars_chr_lilleholt.

Foto: Lars Christian Lilleholt