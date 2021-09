Misser Black Friday efter million-tyveri: - Vi er helt vingeskudt

Henrik Asmussen selv er overrasket over, hvor risikovillige tyvene har været under det store tyveri.

- Vi har lukket vores svage punkt, hvor vi ellers troede, vi var godt dækket ind. Det har vist sig, at de kriminelle hele tiden udvikler sig og er mere kreative og mere dumdristige. De er villige til at risikere meget - nærmest livet - for at få fat i nogle varer, der ikke tilhører dem, siger ejeren.



Rent Fort Knox

Om kort tid flytter BeautyCos fra lejemålet på Niels Bohrs Allé, og selvom den står 1-0 til tyvene denne gang, får de ikke mulighed for at stjæle fra Henrik Asmussen igen.