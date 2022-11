Artiklen opdateres ...

Politiet er mandag til stede ved et mistænkeligt dødsfald i den sydøstlige del af Odense. Det bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn.

- Vi er til stede på adressen. Jeg kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt, men der er ingen fare for folk i området, siger kommunikationskonsulent ved politiet Sunniva Pedersen-Reng.

Af billeder fra adressen fremgår det, at politiet har afspærret området, og at der er en retsmediciner til stede.