Mistanke om fusk: Odense Kommune undersøger børnesager

- Vi har for fire år siden samarbejdet med pågældende i et ganske lille antal sager - under fem - og ikke siden 2017. I lyset af det, der er kommet frem om hans arbejdsmetoder, er vi lige nu ved at gennemgå sagerne for at sikre os, at ingen børn eller voksne i Odense er blevet fejlbehandlet. Det vil sige, at vi lige nu gennemgår sagerne for at vurdere, om det oprindelige vurderingsgrundlag har været tilstrækkeligt, og om der er behov for at udarbejde nye undersøgelser som grundlag for en ny afgørelse. Det er yderst vigtigt for os, at børn og forældre skal kunne have tillid til, at Odense Kommune samarbejder med fagpersoner, der lever op til en høj professionel standard.

Der er flere sager

Privatpraktiserende socialrådgiver Lea Strynø fra Odense mener ikke, at Michael Adam Guul er alene om at have kopieret passager fra tidligere rapporter ind i sine eller, som Michael Adam Guul selv har sagt til Politiken, har undladt at læse sagens akter, inden han har skrevet sin vurdering af sagen.