Misundelig på OB: - Et par millioner herude i Fjordager ville batte mere

Motionsrummet står stort set, som det gjorde, dengang hallen blev bygget i midten af 70'erne. Omklædningsrummet er et lille rum uden bad. Her klæder man om til frit skue for de andre brugere, for der er ingen dør. Efter klokken 16 kan brugerne få lov at bruge skolens baderum, men fra 8 til 16 er der ingen mulighed for bad.

Det originale, grå gulvtæppe er slidt ned, og flere steder i både gulv og loft er der synlige spor af vandskader. Inde i hallen er halgulvet spækket med lappeløsninger, og det er blevet slebet for sidste gang.

- Indenfor de næste fem-syv år skal der et nyt gulv til. Ellers er vi på den, siger Pernille Egdal.

Hun er daglig leder af Fjordagerhallen, hvor Fjordager IF holder til. Foreningen er med knap 3.000 medlemmer den største breddeidrætsforening på Fyn.

En forening de er meget stolte af. Men det samme kan man ikke sige om faciliteterne.

- I motionsrummet er der rigtig mange vandskader og andre skader på gulvet. Vi skal næsten undskylde over for vores brugere. Det lever ikke op til deres forventninger. De fleste lever med det, men der er også mange, der bemærker, at det ikke er særligt lækkert. Nogle siger: "Nu er det nok". Så det betyder, at vi mister medlemmer, og det har rigtig meget at sige økonomisk for en forening som vores, siger Pernille Egdal.

Stort millionefterslæb

Ifølge Henrik Schmidt, der er formand for SIKO, De Samvirkende Idrætsklubber i Odense, som har mere end 220 af byens idrætsforeninger som medlemmer, så er Fjordager langt fra det eneste sted, der drømmer om bedre faciliteter.

- I en undersøgelse, der blev lavet for over ti år siden, var det samlede renoveringsbehov på alle fritidsfaciliteter på 836 millioner, og der er ikke sket ret meget siden. Et godt bud er, at det vi ligger et sted mellem 300 og 400 millioner kroner alene på idrætsfaciliteter, fortæller Henrik Shmidt.

- Stadionpenge ikke givet godt nok ud

Ti kilometer i fugleflugt fra Fjordagerhallen ligger Odense Stadion. Odense Byråd har netop sat 35 millioner kroner af til modernisering af stadion, blandt andet for at imødekomme kravet om overdækning af alle tilskuerpladser, hvilket gælder fra 2028.

Og selvom Henrik Schmidt mener, at en by af Odenses størrelse også bør have et Superliga-stadion, der lever op til de ting, et moderne stadion skal kunne, så undrer han sig alligevel over, at kommunen fortsat har tænkt sig at støtte Odense Stadion med store millionsummer, når tallene viser, at investeringer i stadion først og fremmest gavner OB.

TV 2 Fyn kan nemlig i dag fortælle, at det er yderst sjældent, at andre aktører end OB bruger stadion. Kun tre gange på fire år har andre end OB været vært for et arrangement på stadion. To gange er stadion blevet brugt af Ekstra Bladet til deres skolefodboldturnering. Og i 2018 spillede Marienlyst Boldklub pokalkamp mod Brøndby IF. Seneste gang ligger altså mere end to år tilbage.

Derfor mener SIKO's formand, at stadionaftalen mest er noget, OB har gavn af. Og at kommunens penge ikke er givet godt nok ud.

- Det er fuldstændig skævt. Når man indgår sådan en offentlig-privat aftale, skal der jo være noget for begge parter. Og det er der jo ikke for kommunen, siger Henrik Schmidt.

- Eliteidrætsklubber er ikke foreninger

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie-og Journalisthøjskole mener, at tallene giver Odense Kommune et forklaringsproblem:

- Det er først og fremmest et politisk problem og en politisk beslutning ikke at benytte sig af råderetten. Om man synes, det er rimeligt, at kommunen på den måde giver en kæmpe rabat til fodboldklubben. Politikerne i Odense må spørge sig selv, hvorfor de har en ret, de ikke benytter sig af, siger han.

- Der er ikke noget problem i at renovere og modernisere stadion. Problemet er, at det formentlig bliver kommunens borgere i stedet for den reelle bruger af stadion, der betaler for det. Vi skal hele tiden huske, at eliteidrætsklubber ikke er foreninger. Det er private virksomheder, der skabt for at tjene penge. Det er klart, der er mange borgere, der er interesseret i fodbold og som gerne vil have det her stadion og støtte klubben. Men der er også mange andre borgere, der er fuldstændig ligeglad med fodbold og ikke mener, deres penge skal gå til at understøtte en privat virksomhed, siger Roger Buch.

- Pengene ville batte mere herude

Pernille Egdal synes ligesom Henrik Schmidt også, at det er vigtigt, Odense Kommune har et stadion med gode forhold for tilskuere. Men, siger hun:

- Vi er udfordrede i breddeidrætten. Et par millioner kroner herude ville kunne gøre rigtig stor gavn for rigtig mange mennesker, hvorimod en million på Odense Stadion måske ikke batter ligeså meget.

Det samme mener Jørgen Andersen fra Fjordager, der er i gang med at træne ryggen og armene ved en af træningsmaskinerne.

- Det skal se ordentligt ud (stadion, red.). Det kan ikke blive ved med at se ud, som dengang det blev bygget. Vi skal følge med. Vi ser andre stadions i Danmark, der ser rigtig lækre ud. Men kontrasten hertil er ligesom dag og nat jo. Bare giv os en enkelt million herude, så var det meget godt.

Borgmester: Udvikling af stadion ikke et enten-eller

I Odense Byråd har de øje for det store efterslæb rundt om i byens andre idrætsfaciliteter. Som en del af den såkaldte "Velfærdsplan 2030", hvor der er planer for anlægsinvesteringer for i alt 1,8 milliarder kroner de næste ti år, er der nemlig sat 95 millioner kroner af til renovering af andre idrætsfaciliteter.

Vi ville gerne have interviewet borgmester Peter Rahbæk Juel (S) om kritikken fra SIKO og Fjordager IF. Det er borgmesteren, der i budgetaftalen har samlet et flertal for stadionrenoveringerne. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail:

"Det er helt fair, at SIKO og Fjordager IF ønsker at få forbedret nogle faciliteter, men det er forkert, hvis de siger, at de 95 millioner ikke dækker behovet for vedligeholdelse. For det gør de. Men udviklingen af Odense Stadion er ikke et enten-eller i forhold til at løfte byens mindre klubber."

Forslår som en skrædder i helvede

Henrik Schmidt fra SIKO glæder sig over de penge, der kommer, men står fast på sin vurdering:

- For at sige det ærligt, og jeg har sagt det mange gange. 95 millioner foreslår som en skrædder i helvede, fordi efterslæbet er så stort. Jeg håber, at politikerne ser det her som en start - men at vi skal videre, og vi skal mere og blive ved at tænke idræt ind som noget der er vigtigt for vores velfærd, siger han.

Udover Socialdemokratiet står SF, Radikale og Enhedslisten også bag beslutningen om at sætte foreløbigt 35 millioner kroner af til stadionforbedringer. Det er fortsat planen, at Odense Kommune kun står for en del af finansieringen af det samlede projekt. Ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event, forventes også af kommunen at lægge penge på bordet, og så håber man på at kunne involvere en eller flere investorer i projektet.