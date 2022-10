Moderaterne buldrer frem - der er bare et problem: Fynboerne kender ikke deres politik

Maja Smidt Christiansen er studerende og møder tirsdag morgen Moderaternes spidskandidat Rosa Eriksen ved letbanestationen foran Banegårdscenteret.

For hende virker Moderaternes projekt fristende. Hvad partiet står for, ved hun dog ikke.

- Ikke sådan 100 procent, men nu har jeg fået lidt at vide her, lyder Maja Smidt Christiansens svar med henvisning til hendes snak med spidskandidat Rosa Eriksen.

En tredje vælger stemmer i.

- Det er et nyt parti, så jeg har ikke helt sat mig ind i det endnu, siger Jacob Moussa Darraj, der studerer HF på Odense Katedralskole.

- Jeg ser frem til at høre mere fra Moderaterne, tilføjer han dog.

Sundhedstegn

Men mens de tre vælgere ikke kender til Moderaternes politik, så er alle tre mere end klar over formand Lars Løkke Rasmussens hovedprojekt.

Nemlig en regering hen over midten.

- Jeg synes, det er dejligt, at man ytrer et ønske om at skabe en regering tværs over midten. Men jeg tror ikke, det er realistisk, siger Andrias Høgenni.



- De er i gang med at bryde den blokpolitik, der nogle gange hersker, hvilket jeg synes er et kæmpe sundhedstegn for det danske demokrati, tilføjer han.

Uenighed om statsminister-strategi

At partiet til gengæld ikke vil svare på, hvilken statsministerkandidat de peger på, ser de tre vælgere forskelligt på.

- Det gør mig lidt i tvivl, siger Maja Smidt Christiansen om Lars Løkkes manglende lyst til at fortælle, hvem han vil pege på.

For Jacob Moussa Darraj er det dog slet ikke et problem.

- Det har jeg ikke noget imod. Jeg synes, at det er dejligt, at de ikke har bestemt sig på forhånd, men lader borgerne bestemme først, hvem der skal være statsminister.

Har du endnu ikke bestemt dig for, hvem du vil stemme på, kan du tage vores kandidattest her.