Modstandere af Fjernvarme Fyn-salg udvandrer fra forhandlinger

Blå blok og Enhedslisten har forladt forhandlingerne på Odense Rådhus, hvor partierne diskuterer, hvorvidt Fjernvarme Fyn skal sælges eller ej som led i at finansiere kommunens velfærdsplan "Velfærdens Fundament".

Kort før klokken 11 forlod Dansk Folkeparti mødet, der blev indkaldt til med kort varsel i løbet af mandagen. En lille time senere har de tre modstandere af et salg så fulgt Dansk Folkeparti ud af døren til forhandlingslokalet.

Dermed er det kun Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF, der sidder tilbage ved forhandlingsbordet.

- Borgmesteren vil ikke lytte

Den konservative byrådspolitiker Kristian Guldfeldt siger til TV 2 Fyn, at udvandringen fra forhandlingslokalet er en konsekvens af, at Socialdemokratiet - ifølge Guldfeldt - er indstillet på at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

- Borgmesteren sælger fjernvarmen for at lægge skinner i Vollsmose (letbanens etape 2, red). Vi forsøgte at komme med andre forslag, men borgmesteren er fuldt besluttet på et salg af Fjernvarme Fyn.

Vi er ærgerlige over, at borgmesteren ikke vil lytte til de mange odenseanere, der imod et salg, forklarer Kristian Guldfeldt.

