Faglærer på Kold College i Odense, Martin Bjørnestad Ônnerth har vundet undervisningspris i særpris kategorien erhvervsuddannelser. Prisen uddeles af Politiken på baggrund af indstillinger fra elever.

Martin Bjørnestad Ônnerth har blandt andet startet et talentakademi for kokkeelever, hvor han går meget op i at lytte til eleverne, så de har det sjovt.

For at træne har eleverne i en periode arbejdet til lyden af høj technomusik, så de kunne øve sig i at koncentrere sig og holde fokus, skriver Politikken.

Inden han blev underviser for to år siden, var han køkkenchef i ti år på en restaurant i Odense.