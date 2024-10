Modtagere af førtidspension er tredoblet på fem år

Derfor er hun også glad for at have fået førtidspension og få den ro, som pensionen giver.

- Det er et halvt år siden, at jeg har været indlagt, og jeg har det faktisk rimelig okay, men det er også fordi, at jeg har fået førtidspension og har kunne tage mig den frihed at arbejde med mit sind.

Stigning ser ud til at bremse

Politikerne i Odense er dog ikke glade for at flere odenseanere bliver erklæret for syge til at arbejde.

- Jeg kunne da godt have ønsket mig, at rådmanden havde brugt lidt mere tid på at gå ned i mulden med det her og være proaktiv. Frem for måske at være på alle mulige andre områder. Altså hvad skal der gøres, hvad skal der ske, siger næstformand i beskæftigelses- og socialudvalget Mads Thomsen (S).

Christoffer Lilleholt mener dog, at han har reageret tidsnok.

- Vi har i den grad kigget ind i det her, men jeg må også sige, at der er nogle ting udefra, der påvirker tallene, særligt stigningen i pensionsalderen, der også gør at folk er længere tid på førtidspension, lyder det fra rådmanden.

De seneste seks måneder har tilgangen til førtidspensionen dog taget et dyk i Odense og ligget under landsgennemsnittet.

Ser man over de sidste fem år er Odenses stigning dog stadig større end i Aarhus, Aalborg og København.