Møbelkæde giver op og lukker sine butikker

Det er slut med at handle lænestole og dobbeltsenge i møbelkæden My Home. Kædens ejer, Jan Hallas, har nemlig besluttet sig for at lukke de resterende 23 butikker - heriblandt butikken i Odense. Det siger han til Wood Supply ifølge Ritzau.

- Branchen er hård, og vi lever ikke op til vores egne forventede tal. Jeg har lovet mig selv og min familie, at hvis jeg ikke kan se lys for enden af tunnelen, vil jeg lukke My Home i rettidig omhu. Og det gør jeg nu, siger Jan Hallas til erhvervsmediet.

Det var Jan Hallas selv, der stiftede kæden i 2006. Siden solgte han den til svenske BHG Group.