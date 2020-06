Møde i Vollsmose efter skudepisode: - Vi skal have mere dialog

Mandag eftermiddag og aften har borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) og politidirektør i Fyns Politi Arne Gram holdt møde med nøglepersoner og beboerer fra Vollsmose og Korslølleparken efter de to skudepisoder i sidste uge, hvor 31-årige Abdinur Mohamed Ismail mistede livet.

Det foregik som såkaldte dialogmøder, hvor blandt andet meningsdannere fra bydelen og repræsentanter fra foreninger kunne give deres bud på, hvilke forandringer, der skal til fremover for at forhindre, at banderne ikke dræber uskyldige og terroriserer området.

Jeg oplever og mærker, at civilsamfundet vil have, at det her lavpunkt skal være et vendepunkt Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune

Frem til mandag har Fyns Politi efterforsket skudsagen på højtryk. Én af de ting, der blev prioriteret at klarlægge så hurtigt som muligt, har været Abdinur Mohamed Ismails relation til de to stridende grupperinger.

- Vi efterforsker i øheblikket, og det jeg kan sige er, efterforskning på nuværende tidspunkt viser, at der ikke er noget tilhørsforhold til nogen af de grupperinger, som er i spil, siger politidirektør Arne Gram.

Lavpunkt skal være vendepunkt

Der var stor interesse fra Odenses borgmester til dagens dialogmøder. Han oplever normalt, at folk er bekymrede for, hvad der sker i de boligområder, hvor de bor.

- Men jeg oplever og mærker, at civilsamfundet vil have, at det her lavpunkt skal være et vendepunkt, siger Peter Rahbæk Juel efter det første møde.

- Det giver mig håb, for det er brug for, at kommunen, politiet og civilsamfundet kan stå endnu tættere sammen, så vi ka få skabt den forandring, der skal til, så folk kan føle sig trygge, hvor de bor, understreger han.

Peter Rahbæk Juel følte optimisme ved dagens møder i Vollsmose. Foto: Pernille Gram

Med til mødet var Abdulahi Egal og Shahbaz Aslam, som begge var optimistiske efterfølgende.

- Jeg synes, vi havde et rigtig godt møde. Det var konstruktivt, hvor der blev sagt mange gode ting, og jeg synes, at myndighederne og politikerne lyttede, siger Abdulahi Egal, der er talsmand for det somaliske samfund i Vollsmose.

Han bliver bakket op af bydelens boksetræner, Shahbaz Aslam.

- Vi snakkede blandt andet om fædrenes opbakning til de unges fritidsliv, hvor vi talte om en forening i København, hvor de er gode til at klæde fædrene på til at være sammen med deres børn.

Vi efterforsker i øheblikket, og det jeg kan sige er, efterforskning på nuværende tidspunkt viser, at der ikke er noget tilhørsforhold til nogen af de grupperinger, som er i spil Arne Gram, politidirektør i Fyns Politi

Man kan være sikker i Odense

Trods den voldsomme skudepisode som kostede Abdinur Mohamed Ismail livet, mener Arne Gram, at man kan være sikker i området.

- Det er en alvorlig sag, og det er forfærdeligt. Men vi er massivt tilstede derude, og jeg vil vurdere sikkerheden i området til at være nogenlunde god. Odense er generelt et trygt sted, og vi ved at trygheden og tilliden er stigende, siger han og fortsætter:

Arne Gram mener, at man kan være sikker i Odense. Foto: Pernille Gram

- Jeg tror, vi skal se det her som en utrolig kedelig og sørgmodig resultat af en enkelt hændelse, så man skal ikke gå og være utryg.

Fyns Politi efterforsker massivt derude i øjeblikket med særligt fokus på at skabe tryghed blandt borgerne.

Jeg tror, at rigtig mange borgere i Vollsmose gerne vil biddrage til udviklingen i området Abdulahi Egal, talsmand i Det Somaliske Samfund, Vollsmose

- Vi har indført visitationszoner og skærpet straffen, som vi også ved har en indvirkning, understreger Arne Gram.

Mere dialog

Formålet med mandagens møder var at tage hånd om situationen i de to områder efter skuddrabet. Ifølge både Abdulahi Egal og Shahbaz Aslam er dialog en afgørende faktor.

- Altså hvis de udfordringer, der har været herude i mange år, skal komme til livs, så er det vigtigt, at dialogen fortsætter. Det tror jeg også, at politikerne og myndighederne har forstået. Det er i hvert fald mit indtryk, at det, der blev sagt fra civilsamfundets side i dag er, at vi skal have mere dialog, siger Abdulahi Egal.

Abdulahi Egal og Shahbaz Aslam havde en god følelse efter dagens dialogmøder. Foto: Pernille Gram

Han synes, at det er vigtigt, at man inddrager civilsamfundet, som også er det Peter Rahbæk Juel pointerer.

- Jeg tror, at rigtig mange borgere i Vollsmose gerne vil biddrage til udviklingen i området, siger han.

- Det handler om tillid. Jeg er klar på opgaven, hvis det står til mig, bakker Shahbaz Aslam ham op.