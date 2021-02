Mørkeflyvning med F-16 buldrede over Fyn

Ligesom det kræver træning i natkørsel at tage kørekort, kræver det erfaring med mørkeflyvning at blive en god F-16-pilot.

Derfor larmede det fra himlen over blandt andet det vestlige Odense mandag aften, da militærbasen Fighter Wing Skrydstrup i det sydlige Jylland trænede mørkeflyvning. Det skete efter længere tids udsættelse på grund af vejr og vinterferie, for træningen kræver de rette forhold både til lands og i luften.

- Det er træning for både piloterne og personerne på jorden. Vi træner for, at alle implicerede ved, hvordan det ser ud i mørke, siger presseofficer for Fighter Wing Skrydstrup, Louise Schierup.

Som at køre på motorvej med toiletruller for øjnene

Blandt andet har Fighter Wing Skrydstrup mandag trænet med specialstyrker for at forberede sig på situationer, der kan opstå under udsendelse. Men selvom Louise Schierup sammenligner mørkeflyvning i F-16-fly med natkørsel, understreger hun, at situationen er en ganske anden. Blandt andet har piloterne særlige briller på under flyvningen i mørke.

- Det er, som hvis man forestiller sig, at man tager kørekort og så putter to toiletruller for øjnene første gang, man kører på motorvej, siger hun.

Forsvarets øvelser med F-16-fly larmer meget, men udføres kun, hvor det gør, fordi det er nødvendigt, udtaler presseofficeren:

- Hvis det stod til os, ville vi gerne træne langt fra jorden, hvor vi ikke generer nogen, siger Louise Schierup.