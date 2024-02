Mor har fortsat tillid til ledelse på udskældt skole

Lone Uhrbrands barn har ikke direkte været berørt af de voldsomme hændelser på Agedrup Skole.



Alligevel fylder sagen meget i familien. Hun har en dreng i 1. klasse og et barn, der starter på skolen efter sommer. Ifølge hende er hendes dreng i 1. klasse overvældet over de pludseligt mange journalister på skolen - og den opmærksomhed, der den seneste tid er kommet.

For hende er det vigtigst at sikre, at hun har en dreng, der er glad for at gå i skole - og det mener hun fortsat er tilfældet.

Derfor er hun også glad for, der bliver handlet nu.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, når de bliver store og skal i de store klasse, at det så er noget, der er kommet styr på. De episoder, hvor jeg har haft behov for skolens ledelse, der har været handlet øjeblikkeligt, fortæller Lone Uhrbrand.