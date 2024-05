Mor til barn med ADHD og autisme savnede tilbud - så nu har hun skabt det selv

I Bolbro Brugerhus er bordene dækket til med tonsvis af Lego.

Hver anden tirsdag og hver fjerde søndag vil Maja Frederiksen fremadrettet afholde såkaldt Lego-café.

Hun er en del af bestyrelsen i den lokale ADHD-forening og har lånt sig ind i lokaler i Bolbro for at skabe rammerne til det nye sociale tilbud.

Et tiltag, som Maja Frederiksen sammen med en håndfuld frivillige har stablet på benene, til børn og deres forældre, som en anderledes og mere fri fritidsaktivitet.

- Der har manglet et mere lystbaseret tilbud, hvor der ikke er så mange krav, siger hun.

Behovet for andre tilbud

Efter flere forsøg i forskellige sportsklubber og foreninger måtte Maja Frederiksen se realiteten i øjnene. De faste rammer duede ikke for hendes søn Silas, der har ADHD og autisme.

Hun har til gengæld observeret, at han har nydt godt af at bygge med Lego både med venner og familie.

Dette var den største grund til, at hun skabte den nye Lego-café.

- Vi har forsøgt med dans og gymnastik, men når man hele tiden laver noget andet, end hvad resten af holdet gør, er det ikke der, han skal være. Han skal have noget, hvor der ikke er de faste rammer, siger Maja Frederiksen.

Selvom caféen kommer til at gavne de børn, der også meget gerne vil bygge med Lego ligesom Majas søn, er det også et sted, hvor de kan have deres forældre med som ikke altid er en mulighed ved andre sportsgrene og i foreningslivet generelt.

Opbakning hele vejen rundt

I sommer fik Maja Frederiksen idéen til det nye tiltag.

For at projektet kunne blive sat i verden, var der et par ting, der skulle være styr på forinden. For det første skulle der købes en stor mængde Lego - og det er ikke gratis.

Maja Frederiksen søgte derfor et tilskud gennem § 18-midlerne, som er penge, kommunen uddeler til lokale foreninger og frivillige organisationer.

Det fik hun godkendt i januar. Dermed var Lego-delen på plads. Mange timer er brugt i hendes eget hjem, hvor hun har vasket og gjort al Lego klar til åbningsdagen.

- I januar fik vi at vide, at vi havde pengene. Så satte jeg gang i projektet, og begyndte derefter at finde de frivillige, siger Maja Frederiksen.

Foruden den indsats Maja Frederiksen selv har ydet, har der også været brug for frivillige kræfter bag projektet, inden hun kunne slå dørene op til den første café.

Heldigvis har alle timerne og arbejdet forinden gavnet.

- Noget af det, der har manglet, er et tilbud til dem, der bruger Lego til at finde ro, siger Anette Bekker, der sammen med sin søn var deltagende i Lego-caféen.