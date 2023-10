Mor varetægtsfængslet - sigtet for at piske døtre

41-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet. Hun er sigtet for blandt andet at have pisket sine to døtre.



En 41-årig kvinde fra Blommenslyst lidt uden for Odense er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun er blandt andet sigtet for grov vold og mishandling af sine to døtre. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Af fremstillingsbegæringen fremgår det ifølge avisen, at kvinden sigtes for at have slået børnene - der begge er under ti år gamle - både med hånden og med forskellige redskaber gennem de seneste seks år.

Kvinden har ifølge sigtelsen blandt andet slået den ene datter "adskillige gange" med en ledning og en pisk, ligesom hun skal have slået hende med et kosteskaft og givet hende lussinger.

Den anden datter er ifølge sigtelsen to gange blevet slået med en pisk, og moren har også slået datteren med en bøjle, mens hun lå i sin seng.

Kvindens forsvarer oplyste ifølge Fyens Stiftstidende, at hun delvist kunne erkende sigtelsen, men ikke efter paragraffen om grov vold.