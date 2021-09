Morgentrafikken på cykelstierne i Odense er kaotisk

Mens Odense Kommune har planer om at blive "cyklisternes by", er de cyklende studerende bekymrede for at proppe flere cyklister ind på cykelstierne, der i forvejen kræver ekstra tålmodighed at færdes på.

Cyklistforbundet glæder sig over cykelaktiviteten, men kunne godt ønske sig flere gode løsninger til cyklisternes fordele.