Morten Stig Christensen er død

Formanden for Dansk Håndbold Morten Stig Christensen er fredag afgået ved døden. Det bekræfter Dansk Håndbold til TV 2 Fyn.

Morten Stig Christensen blev kendt som håndboldspiller tilbage i 1970'erne og spillede en nøglerolle på A-landsholdet, hvor han nåede at spille 190 kampe og scorede 445 mål for holdet, der blev kendt som "Bolsjedrengene".

- Vi er ramt af dyb sorg over tabet af Morten. Han brændte for foreningslivet og for at udbrede håndbolden, så sporten og fællesskabet kunne gøre en forskel for mennesker i alle aldre og udformninger. Vores varmeste tanker og medfølelse går til Mortens familie, siger Heino Knudsen, adm. direktør i DanskHåndbold.