Morten var Marks nære ven: Sidste samtale handlede om døden

Reaktionerne er mange, efter Danmark fredag mistede "inkarnationen af dansk håndbold", som Dansk Håndbold i dag kalder Morten Stig Christensen.

En af dem, der offentligt deler sin sorg, er Mortens Stig Christensens mangeårige ven Mark Jespersen.

Den sidste samtale, Mark Jespersen havde med sin nu afdøde ven, handlede om, at de skulle være gode til at passe på sig selv og hinanden.

- Morten var forbi for omkring en uge siden for at aflevere nogle nøgler, og vi kom til at snakke om en bekendt, der var gået bort. Deraf kom samtalen. Det er virkelig mærkeligt at tænke på nu, siger han.

Venskab voksede fra håndboldhallen

Mark Jespersen og Morten Stig Christensen mødtes gennem håndbolden. Førstnævnte var nemlig træner i Tarup Paarup Idrætsforening, da den tidligere håndboldstjerne slog sine folder dér.

Alligevel handlede deres efterfølgende venskab aldrig om sporten - den var sjældent et taleemne.

- Vi har været på utallige ferier sammen med vores børn, og samtalerne har tit drejet sig om dem. Kultur, politik, rødvin og mad fyldte også en del, husker Mark Jespersen med smil i stemmen.

- Min kone og jeg er efterladt i totalt chok ovenpå nyheden, og det er ikke meget, jeg har sovet i nat. Vi tænker selvfølgelig meget på Anne (Engdal Stig Christensen, red.) og børnene og sender vores tanker den vej.