Motorcyklist kolliderer med cementrør i frygtelig ulykke

På Hvilehøjvej i retning mod Odense kom en motorcyklist alvorligt til skade, efter vedkommende skred ud i lang kurve og kørte i grøften onsdag aften.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport, og kommunikationsrådgiver Mads Boel uddyber ulykken over for TV 2 Fyn.

For enden af grøften var lagt et rør, som gik under en overgang til et græsareal, fremgår det af døgnrapporten.

- En flok motorcyklister kommer kørende sammen, og vedkommende skrider ud, styrter og rammer det her cementrør, siger han.

Efter kollisionen slog vedkommende flere kolbøtter i luften og landede i en grøft på den modsatte side af overgangen.

- Vidner siger, at der ikke blev kørt for stærkt, siger Mads Boel, der ikke oplyser hverken køn eller alder på den tilskadekomne.

Det oplyses heller ikke, hvordan tilstanden på vedkommende er.

En af de andre motorcyklister anmeldte ulykken.