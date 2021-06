Motorsportsklub står til at høste endnu flere penge fra kommunen

Og nu står klubben til at kunne modtage yderligere 330.625 kroner af kommunen. I hvert fald hvis det står til By- og Kulturforvaltningen i Odense.

Det fremgår af en dagsorden for by- og kulturudvalgsmødet, der skal afholdes 15. juni.

- Vi er sindssygt glade for, at udvalget nu undersøger mulighederne for at give klubben et ekstraordinært tilskud. Og vi bliver for alvor glade, hvis det kommer i hus, siger Louise Laustsen, der er talsperson for Fyens Motor Sport.

Penge skal gå til forbedringer

I dagsordenen for udvalgsmødet fremgår det, at det yderligere tilskud til sportsklubben skal gå til at dække de udgifter, foreningen har haft i forbindelse med en række afværgeforanstaltninger, den skulle udføre.