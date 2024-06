Muldvarp i hård kritik af TV 2 – har ikke overholdt aftalen

Det har ikke været prisen værd at være 'Den sorte svane'. Det fortæller erhvervsjurist og hovedperson i TV 2-dokumentaren af samme navn Amira Smajic over en krypteret telefonforbindelse til Berlingske i sit første interview, siden dokumentarserien udkom, skriver TV 2.

Ifølge Amira Smajic løb aftalen mellem hende og TV 2 undervejs "løbsk", fordi holdet bag dokumentaren pludselig stod med optagelser, der viste rockere og bandekriminelles interne forhold.



- Jeg kommer ikke til at kunne gå på gaden. Jeg kommer ikke til pludselig at kunne bestemme mig for at hente mælk i supermarkedet eller i øvrigt færdes frit. Men vigtigst og værst af alt er, at hele mit familieliv er smadret på ubestemt tid. Min fremtid føles som at stå på en øde ø. Bolig, job, hverdagsliv – alt virker helt umuligt, siger Amira Smajic til Berlingske.