Muldvarp snød landsmænd - fuskede med konto i fynsk bank

Fik penge ind på egen konto

I alt sad Amira Smajic tiltalt for ti forhold, og i et af dem fremgår det af retsbogen, at Amira Smajic for at betale sin gæld til rockerne, erkendte i retten at have snydt foreningen Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark for 1,2 millioner kroner.

Foreningen havde bedt hende oprette en konto i Nordfyns Bank, men den bosnisk-fødte Amira Smajic oplyste sit eget kontonummer til foreningen, og dermed fik hun penge ind på sin egen konto til at betale sin gæld og snød på den måde sine egne landsmænd for store pengesummer.

Det fremgår også af retsbogen, at Amira Smajic på et tidspunkt var så presset af sin rockergæld, at hun endte med at blive kidnappet. Der står ikke flere detaljer om kidnapningen i retsbogen.

Amira Smajic sagde i retten, at hun angrede sine gerninger:

"Hun ville ønske, at hun havde lavet hvad som helst andet end det, hun har gjort i de år. De ting, der foregik af ulovligheder i firmaerne, stod hende ikke klart fra start. Det gjorde det egentlig først, da tre betjente bankede på og spurgte, om hun var klar over, hvad hun havde været en del af. Hun blev ansat hos Johnny Hast i en periode, hvor livet ikke gav så meget mening for hende, og det var galt fra dag et."