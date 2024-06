Muldvarp tømte religiøs forening for millionbeløb

Azmir Salihović skulle egentlig bare have været kasserer i Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark en kort overgang.

Men mødet med TV 2s muldvarp Amira Smajic tilbage i 2018 har haft så store konsekvenser, at han føler, han skylder foreningen at rydde op efter hende. Og det arbejde er ikke slut endnu.

For Amira Smajic svindlede og bedrog Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark i en sådan grad, at det kostede foreningen et millionbeløb. Læs Azmir Salihović møde med "isdronningen" herunder.