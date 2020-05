Mulig fredning til tidligere kunstmuseum: - Det er en type bygning, vi ikke har mange af

Alt peger på at Odense får fredet endnu en bygning.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der foreslår en fredning af det tidligere Fyns Kunstmuseum på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade.

Den pompøse bygning er således genbo til det fredede Gråbrødre Kloster og ligger et stenkast fra Odense Teater og Landsarkivet, der også har til huse i fredede bygninger.

Bygningen huser i øjeblikket Det Fynske Kunstakademi og ejes af Odense Kommune.

Forventer fredning

Fredningen er på dagordenen i byrådet, og der er umiddelbart ikke noget der står i vejen for en fredning.

- Jeg går ud fra, at den bliver fredet. Jeg kan ikke se, at nogen skal have noget imod det, siger Anders W. Berthelsen (S).

Han sidder i By- og Kulturudvalget, som indstiller til en fredning.

Her er forslaget Klik her og læs hele Slots- og Kulturstyrelsens forslag til en fredning af det tidligere Fyns Kunstmuseum på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade

Vedtager byrådet at godkende indstillingen og indsender et høringssvar til Slot- og Kulturstyrelsen om, at Odense Kommune ikke har bemærkninger til fredningsforslaget, vil der umiddelbart ikke ske nogen synlige ændringer med bygningen.

Speciel bygning

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at der med en fredning kan være omkostninger for ejendommens ejer, altså kommunen, eksempelvis i form af yderligere omkostninger ved renovering eller lignende.

Desuden vil alt ud over almindelig vedligeholdelse kræve tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed for fredede bygninger.

- Det er en type af bygninger, vi ikke har så mange af, og det er godt for Odense at få fredet så speciel en bygning, forklarer Anders W. Berthelsen og vurderer, at der på kort sigt ikke være ekstra udgifter i kølvandet på en fredning.

Slots- og Kulturstyrelsen lægger i fredningsforslaget dog op til, at "der udføres en farvearkæologisk undersøgelse af museumsbygningens eksteriør som udgangspunkt for en farvesætning, der harmonerer med bygningens alder og formsprog".

Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum blev grundlagt i 1885, og gennem tiden er der indsamlet en repræsentativ kunstsamling fra området på og omkring Fyn. Kunstmuseet blev nedlagt som selvstændigt museum i 2014, og har siden 2018 har ejendommem huset Det Fynske Kunstakademi. Se mere

- Det må man så tage, når det kommer, men det er en meget fin bygning indvendig, siger Anders W. Berthelsen.

Netop det er Slots- og Kulturstyrelsen enig i. I sit forslag til fredning, skriver styrelsen, "at Fyns Kunstmuseum er et fornemt og velbevaret eksempel på en af de første museumsbygninger opført i den danske provins".

Jernbanegade 13 er indstillet til fredning. Indtil 2014 lå Fyns Kunstmuseum i bygningen. Foto: Google Street View