Muligt knivstikkeri: To kørt med politieskorte til OUH

Det er dog ikke noget, som hospitalet tyer til med glæde. For det sender et uvenligt signal til alle patienterne, mener overlægen. Han understreger dog, at det ikke begrænser dem, der skal ind, i at komme det.

Flere voldelige episoder

Torsdagens mulige knivstikkeri er ikke det eneste, der har forstyrret nattefreden i byen denne uge. Så sent som i onsdags rykkede Fyns Politi talstærkt ud til en anden episode i Odense. Her var der dog tale om et opgør mellem grupperinger fra Odenses kriminelle miljø, som politiet holder ekstra øje med.

Det er også årsagen til den visitationszone der er blevet indført i Vollsmose, og som er blevet forlænget ad tre omgange.

Den blev indført 9. november og ophører efter planen 18. januar, men kan blive forlænget endnu en gang.