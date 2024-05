Munke Mose danner ramme om kæmpe robot-event

Årets Robot og Science Festival i Munke Mose i Odense nærmer sig med hastige skridt, og den vil byde på alt inden for teknologi, kunst, robotter og kultur.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

- Teknologi og sociale medier fylder meget i familiernes liv i dag, på godt og ondt - både for børn og voksne. Et af mine mål med "verdens bedste robotby" er, at familierne i Odense kan beherske teknologierne frem for at lade sig styre af dem, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley Larsen.



På festivalen viser Odenses robotgiganter deres nyeste teknologi frem og lader besøgende se, mærke og opleve, hvad det vil sige at bo i en robotby.

- Sidste år havde vi en rigtig velbesøgt Robot og Science Festival, og derfor har vi i år også høje forventninger om, at festivalen igen bliver en succes, siger leder af Ungdomshuset, Karsten Damgaard, som er med til at koordinere festivalen.



Festivalen løber af stablen 24. til 26. maj.