Munke Mose friplejehjem konkurs: Kriseberedskab passer beboerne

Bestyrelsen på friplejehjemmet Munke Mose i Odense har mandag morgen indgivet en konkursbegæring.

For at sikre den fornødne omsorg til hjemmets beboere overtager et kriseberedskab fra kommunen plejen af plejehjemmets beboere.

Odense Kommunes ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), har været informeret om, at en mulig konkurs kunne blive en realitet, og derfor var et beredskab på godt 40 medarbejdere fra Odense Kommunes andre plejecentre allerede midlertidigt tilknyttet Munke Mose. Medarbejderne kan nu træde til øjeblikkeligt.

- Vi har godt vidst, at en konkurs har været en risiko. Vi er ikke bekendt med, at nogen kommune nogensinde har stået i den her situation, at et friplejehjem er gået konkurs. Derfor er vi også glade for, at Munke Mose har holdt os løbende orienteret. På den måde har vi kunnet forberede os grundigt på denne ekstraordinære situation, hvilket kommer beboerne til gode, siger Søren Windell i en pressemeddelelse.

Overtager ikke personale

Odense Kommune overtager ikke medarbejdere fra Munke Mose eller bygningen, da det er under konkursbehandling, men beboerne på friplejehjemmet vil fortsat modtage pleje. Det er uvist, hvor længe Odense Kommune overtagen plejen på Munke Mose.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig på beboernes vegne, og jeg forstår godt, at det kan give anledning til uro og ængstelse hos både beboere og pårørende. Men jeg har fuld tillid til, at Odense Kommunes medarbejdere kan overtage plejen og få skabt en god og tryg hverdag for beboerne, fortæller Søren Windell.

Beboernes lejemål på Munke Mose bliver ikke berørt af konkursen.