Munkemose afspærret - politiet leder efter spor

Søndag morgen er Fyns Politi tilstede i Munkemose i Odense.

Ifølge vagtchef Milan Holck Nielsen er man i gang med at undersøge en episode, som formentlig drejer sig om vold.

- Vi er i gang med at indsamle spor som kan be- eller afkræfte anmelderen, siger vagtchefen.

TV 2/Fyns mand på stedet fortæller, at der er afspærret et område midt i Munkemose. Det betyder at cyklister og gående ikke kan komme igennem.

Fyns Politi har både patruljevogne og hundepatruljer på stedet, og hunde afsøger området.

Foto: Morten Urup Skov