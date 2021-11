Museumschef frygter corona: Nu åbner H.C. Andersens Hus endelig for alle oplevelser

Under soft openingen har publikum måtte undvære hele børneuniverset, der har fået navnet ”Ville Vau – vidunderverden for børn”. Det har heller ikke været muligt for gæsterne at opleve museet gennem de nye audioguides, der skal give publikum en særlige og samlende oplevelse af alle dele af H.C. Andersens Hus. Men på onsdag er begge ting klar til publikum.

- Vi er meget spændte på at opleve børnene og deres voksne i vores nye omgivelser. Gennem flere år har vi arbejdet intenst på at forfine de forskellige legeoaser og scenograferede rum samt hele visionen for Ville Vau, så det er en kæmpe forløsning omsider at kunne invitere indenfor, siger Rikke Svinding, der er formidlingsleder i Ville Vau.

Frygter corona

Men glæden over endelig at kunne åbne alle dele af museet er for museumschefen er blandet med bekymring over, hvad den stigende coronasmitte i samfundet kommer til at betyde for Odenses nye attraktion.

- Der er jo en generel frygt i hele museumsverdenen for, at vi igen bliver ramt af restriktioner. Samtidig frygter vi, at hele coronasituationen i samfundet kan få gæster til at holde sig væk, siger Henrik Harnow.